В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает российские малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в региональном этапе конкурса «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 15 марта этого года.

Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в регионе, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Участвовать в конкурсе «Золотой Меркурий» могут предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры. Предприятия не платят взносы за участие и не несут дополнительных расходов на экспертизу.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее малое предприятие»:

- в сфере промышленного производства;

- в сфере строительства;

- в сфере производства потребительской продукции;

- в сфере услуг;

- в агропромышленном комплексе;

- в сфере инновационной деятельности.

«Лучшее предприятие-экспортер»:

- в сфере промышленного производства;

- в сфере производства потребительской продукции;

- в сфере услуг;

- в сфере международного инновационного сотрудничества.

«Лучшее семейное предприятие России» (проводится среди малых предприятий).

Победители и призеры Конкурса получают право использовать в своей документации и рекламных материалах полученные звания, как показатель, подтверждающий высокое качество продукции и услуг. Победители областного конкурса смогут выступить соискателями в федеральном этапе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Устанавливаются следующие специальные номинации федерального этапа конкурса:

- «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»;

- «Успешный старт»;

- «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;

- «Лучшая банковская программа для МСП»;

- «Устремленные в будущее»;

- «Семейный старт».

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

За дополнительной информацией по условиям участия в Конкурсе и документам, необходимым для заполнения, обращаться в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями Южно-Уральской торгово-промышленной палаты: г. Челябинск, ул. Сони Кривой д.56, каб. 413, e-mail: ok@tpp74.ru , тел.: 266-52-23, 266-52-21.