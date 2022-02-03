03.02.2022
Большинство челябинцев гордятся успехами южноуральских спортсменов
03.02.2022
В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»
03.02.2022
Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара
03.02.2022
В Челябинске определены исполнители контрактов на благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы
03.02.2022
Самолет из Москвы, приземлился на запасном аэродроме в Челябинске
03.02.2022
Юбилею ММК посвятили выставку «Сила Магнитки»
В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»
13.01.2022
В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций
15.09.2021
Клуб экспортеров Челябинской области начинает работу на площадке ЮУТПП
29.07.2021
Представители ЮУТПП стали участниками международного форума в Татарстане
27.04.2021
ЮУТПП примет участие в проекте по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022