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В Челябинской области у новорожденного выявили коронавирус

Общество
Сегодня, 15:43
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области впервые у новорожденного выявили новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, ковид был лабораторно подтвержден у родившегося ребенка и его мамы. В настоящее время оба выписаны из больницы.

В минздраве подчеркнули, с момента начала пандемии в области у 58 беременных женщин в области лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. За весь период пандемии в областной клинической больнице №2 (Челябинск) родился 51 ребенок у инфицированных ковид беременных женщин. У всех этих малышей при рождении взяли анализ на коронавирус. И только у одного был получен положительный результат, то есть лабораторно подтверждено заражение ковидом.

«Коронавирус - новая инфекция и, безусловно, необходимо время, чтобы изучить, каким образом и при каких обстоятельствах он может передаваться от матери к новорождённому», - добавили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве также особо отметили, что врачи проделывают колоссальную работу для спасения жизни матери и ребенка, ведения беременности и рождения здоровых малышей в период пандемии.

По данным минздрава региона, на утро 18 июня в области подтверждены 5 тысяч 473 случая заболевания COVID-19. ️Выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 881 пациент. Умерло 102 южноуральца с коронавирусной инфекцией.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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