В Челябинской области удвоят количество «Кванториумов» и «ИТ-кубов»

В Челябинской области в два раза увеличат количество детских технопарков «Кванториумов» и «ИТ-кубов». Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на форуме уральской молодежи «УТРО».

Алексей Текслер ответил на вопросы ребят о том, как развивать технологическое образование в регионе, о программе «Профессионалитет». Челябинская область традиционно является лидером по количеству команд в технической олимпиаде в масштабах всей страны. Глава региона отметил важность для региона развития технологического образования. «ы создаем инженерные классы, стимулируем допобразование в техническом направлении, создаем «Кванториумы», «ИТ-кубы», «Точки роста» и площадки в школах, где в том числе можно заниматься технической составляющей, - рассказал Алексей Текслер. - Считаю, что нужно делать больше, поэтому дал поручение, чтобы удвоить количество «Кванториумов», «ИТ-кубов» в регионе».

По его словам, сегодня в рамках СВО Челябинская область стала одним из базовых регионов, где выполняется гособоронзаказ. «Все это начинается со школьной скамьи, и мы будем и дальше этим заниматься, это безусловный приоритет», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

Напомним, форум уральской молодежи «УТРО» стартовал на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» под Миассом 24 июня и продлится по 29 июня. На форум съехались 500 молодых людей, а также педагоги и наставники из 30 регионов России, гости из Донецкой и Луганской Народных Республик, Казахстана и Беларуси. В первый день форума Алексей Текслер напутствовал молодых и назвал своих наставников.

Глава региона также выразил отдельную благодарность Росмолодежи за поддержку инициатив ребят в форме грантов.