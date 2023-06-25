Губернатор напутствовал молодых южноуральцев и назвал своих наставников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с региональной делегацией на форуме уральской молодежи «УТРО», который проходит на территории горно-лыжного центра «Солнечная долина» под Миассом с 24 по 29 июня. На форум съехались 500 молодых людей, а также педагоги и наставники из 30 регионов России, гости из ДНР и ЛНР, Казахстана и Беларуси. Глава регионанапутствовал молодых южноуральцев и назвал своих наставников.

На встрече главы региона обсудил с молодыми южноуральцами вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, гранты для молодежи, а также инициативы и проекты ребят.

Губернатор подчеркнул, что для воспитания молодежи важны достойные педагоги и наставники, которые смогут помочь на пути становления каждой личности, о которых будут вспоминать ребята, когда вырастут. «В жизни каждого человека есть наставники - это те люди, которые определяют судьбу», - отметил глава региона.

Своими наставникам Алексей Текслер назвал родителей, тренера, учителей и ректора вуза, в котором учился. «Во-первых, хочу сказать, что своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился. Эти люди определили мой путь», - отметил губернатор и пожелал молодым южноуральцам, чтобы в жизни каждого были такие наставники.

Глава региона выразил уверенность, что такие мероприятия как «УТРО» важны для молодых людей, по итогу таких форумов рождаются новые инициативы и проекты, которые будут обязательно поддержаны регионом.