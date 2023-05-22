В Челябинской области укрепляют уровень общероссийской гражданской идентичности

Стратегия государственной национальной политики РФ требует актуализации в условиях внешних вызовов и угроз, обозначил задачи президент России Владимир Путин. В Челябинской области уже прорабатывают дополнительные меры в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

«У нас в повестке дня - Стратегия государственной национальной политики. Она действует более 10 лет. Мы постоянно уделяем внимание вопросам ее реализации и понимаем, что в современных условиях она требует актуализации», - отметил Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он подчеркнул, что укрепление изнутри особенно важно для России в нынешнее время.

В последние годы в Челябинской области, как и в целом по стране, растет уровень общероссийской гражданской идентичности (когда человек в первую очередь считает себя гражданином России, а потом уже представителем той или иной национальности). И этот рост прямо пропорционален давлению на страну.

Челябинская область – один из самых многонациональных регионов страны. На сегодня на территории региона проживают в мире и согласии представители 132 национальностей. Всех их объединяет богатый культурный опыт, традиции, передаваемые веками из поколения в поколение.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы скорректировать и усилить работу всех ответственных структур и профильных ведомств, которые взаимодействуют с национально-культурными объединениями, молодежной, образовательной средой, средствами массовой информации, правоохранительными органами. Важно, чтобы в эту работу активно включились муниципалитеты, - констатировал губернатор Алексей Текслер на заседании регионального Совета по реализации государственной национальной политики. - Нам нужно проанализировать и отработать дополнительные меры в области межнациональных, межконфессиональных отношений, тем более в актуальный внешнеполитический период».

Глава региона уже дал ряд поручений своим заместителям, областным министрам, главам муниципалитетов, подробно обсудил ситуацию с силовым блоком области.

Алексей Текслер считает важным в сложившейся ситуации создать в каждом муниципалитете при главе консультативный орган по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Такой, например, уже есть в Челябинске.

Муниципалитеты, где ведется системная работа по укреплению межнационального мира и согласия, получают субсидии на реализацию муниципальных программ по национальной политике. В этом году на эти цели выделено пять миллионов рублей пяти территориям на условиях софинансирования.

Кроме того, по решению губернатора в регионе будет создан профильный экспертный совет. «Новые вызовы и риски в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений требуют передового научного подхода. Поэтому я принял решение сформировать профильный экспертный совет с привлечением ведущих ученых», - рассказал Алексей Текслер и попросил ректоров вузов подключиться к работе по формированию пула экспертов.

По словам Владимира Путина, ещё одно важное направление укреплении государственности – это «миграция, учитывая её влияние на уровень и качество межнациональных отношений в стране».

В Стратегию будут также внесены предложения по решению ряда миграционных вопросов, прежде всего, в части комплексной системы социально-культурной адаптации иностранных граждан.

«Мерилом гражданской идентичности, моё убеждение, выступает не какая-либо конфессия или национальность, а наша многовековая культура соседского сосуществования, сформировавшая общность россиян, - отметил член Общественного Совета Челябинской области, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко.

По его мнению, на сегодня важно максимально повысить престиж профессии учителя и требования к качеству не только образования, но и межнационального воспитания молодого поколения общности россиян, на основе культуры Отечества.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий призвал бороться за умы молодёжи. «Заботясь о будущем, мы должны противопоставить нашу сплоченность и культурное богатство тому, что угрожает нашему единению, миру и стабильности в регионе», - отметил владыка Алексий.

В Челябинской области на сегодня организовано тесное взаимодействие с религиозными организациями и национальными объединениями (диаспорами), в том числе и в целях содействия социальной адаптации мигрантов.

Министр образования и науки области Александр Кузнецов рассказал, что в регионе сформировалась практика обучения детей мигрантов русскому языку, ознакомления с основами знаний о российской государственности, истории, культуре. Совет рекомендовал запустить научно-прикладной проект по направлению социализации и адаптации детей иностранных граждан, а разработанные методики тиражировать в муниципалитетах.

«Нам нужно более активно заняться работой обучения языку всех мигрантов», - обозначил задачу Алексей Текслер.

Губернатор дал поручение проработать дополнительный комплекс мер и при необходимости усовершенствовать программу соотечественников в этой части.