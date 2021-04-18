В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло семь пациентов с коронавирусом: от COVID-19 – пять человек, от других причин – два.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки на Южном Урале выявлено 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, школьников среди вновь заболевших нет.

В настоящее время число больных COVID-19 в регионе составляет три тысячи 156 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 58 тысяч 796 случаев заражения ковидом. Выздоровели и были выписаны из больниц 53 тысячи 89 пациентов, в том числе 116 человек – за последние сутки.

За время пандемии в регионе было проведено миллион 957 тысяч 613 исследований на коронавирус методами ИФА и ПЦР. За последние сутки сделано восемь тысяч 306 тестов.