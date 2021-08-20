20.08.2021
КСП проверит ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
20.08.2021
В Челябинской области уравняют в правах студентов-медиков, боровшихся с ковидом
19.08.2021
Россия и Казахстан договорились о разработке Тарутинского месторождения меди
19.08.2021
На Южном Урале состоятельные клиенты доверили ВТБ Private Banking более 35 миллиардов рублей
19.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 августа
19.08.2021
На северо-западе Челябинска отключат светофоры
В Челябинской области уравняют в правах студентов-медиков, боровшихся с ковидом
20.08.2021
В Челябинской области расширяют меры поддержки молодых фельдшеров
18.08.2021
В Челябинской агломерации повысят штрафы для «зайцев»
18.08.2021
Дремов: В Челябинской области востребованы налоговые льготы индустриальных парков
13.08.2021
Вручены награды лауреатам «Славы Южноуральска – 2021»
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021