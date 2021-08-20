В Челябинской области уравняют в правах студентов-медиков, боровшихся с ковидом

В Челябинской области уравняют в правах студентов медицинских специальностей, проходивших практику в «красной зоне», где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19).

Проект закона был рассмотрен депутатами комитета Законодательного собрания области по социальной политике.

Как отметил председатель комитета Сергей Буяков, в разгар пандемии – в ноябре и декабре 2020 года – студентов-медиков призывали помочь врачам в «красных зонах».

Студенты государственных медицинских колледжей, проходившие в этот период практику, получали выплаты в размере семи тысяч рублей. Студенты частных колледжей такого права были лишены.

Законопроект дает возможность получить выплаты и студентам–медикам частных образовательных организаций, проходивших практику в ноябре и декабре 2020 года в медорганизациях в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Студенты коммерческих медицинских колледжей тоже получат деньги за практику в ноябре-декабре 2020 года и помощь врачам в период всплеска пандемии», - уточнил Сергей Буяков. На выплату могут претендовать обучающиеся или завершившие свое обучение по программам среднего профессионального медицинского образования студенты.