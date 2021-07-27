В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 16 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по суточному числу умерших от ковида с начала пандемии. Днем ранее скончалось 12 пациентов. Причина их смерти - ковидная пневмония.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии скончались три тысячи 345 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 87 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 258 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрировано 329 новых случаев ковида, что на 1,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 324 случая, прирост – 0,9%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 73 тысячи 618 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 2223 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 208). С начала пандемии 65 тысяч 95 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 136 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 46 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.