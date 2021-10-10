В Челябинской области установлен новый антирекорд по суточности смертности пациентов с ковидом

В Челябинской области за минувшие сутки скончалось 28 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Это новый антирекорд суточной смертности от коронавируса за весь период пандемии. Всего ковид оборвал жизни четырех тысяч 925 жителей. Из них три тысячи 655 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрированл 402 новых случая коронавирусной инфекции, что на 0,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 401, прирост 0,3%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 101 тысяча 482 случая COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 284 пациента, переболевших ковидом (днем ранее 283). С начала пандемии 85 тысяч 705 жителей сумел победить коварную болезнь.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 810 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 720 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.