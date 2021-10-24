24.10.2021
В затонувшей на территории Магнитогорска машине был только водитель
24.10.2021
Более 350 тысяч южноуральцев с ковидом прошли обследование в КТ-центрах
24.10.2021
Копейчанин Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу
24.10.2021
В Копейске задержан наркосбытчик из Еврейском автономной области
24.10.2021
Кафе, магазины и торговые комплексы Челябинска наводнил паленый алкоголь
24.10.2021
В Челябинске два человека попали под трамваи и серьезно пострадали
В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за сутки
23.10.2021
Почти 13 тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
22.10.2021
В Челябинской области - новый максимум по числу заболевших ковидом за сутки
22.10.2021
Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая
22.10.2021
Будут ли учиться студенты колледжей, техникумов и вузов Челябинской области в нерабочие дни
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021