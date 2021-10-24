В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за сутки

В Челябинской области за минувшие сутки скончалось 30 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19 коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Всего ковид оборвал жизни пяти тысяч 314 жителей. Из них четыре тысячи 44 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 436 новых случаев коронавирусной инфекцией COVID-19, что на 0,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 435 заболевших и прирост 0,7%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

С начала пандемии подтверждено 107 тысяч 350 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 198 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 199). С начала пандемии 88 тысяч 801 житель сумел победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 12 тысяч 985 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 193 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.