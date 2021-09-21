В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным

В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении ежемесячных денежных выплат многодетным семьям в случае достижения старшим ребенком совершеннолетия.

Комитет Законодательного собрания региона по социальной политике поддержал изменения в Закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков пояснил, в настоящий момент семья, где воспитывается трое детей и старшему исполняется 18 лет, лишается статуса многодетной. Если молодому человеку исполнилось 18 лет весной, он закончил обучение по очной форме в одной образовательной организации, но только летом поступает в техникум, колледж или вуз, то в летний период семья не может претендовать на льготы. С началом обучения в другой образовательной организации льготы возобновляются.

«Получалось, что три летних месяца, пока ребенок не зачислен после школы в учебное учреждение, выплаты семье не назначались. Законопроект, предложенный губернатором, направлен именно на ликвидацию этого разрыва, – пояснил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. – Соответственно, в этот период многодетные семьи будут иметь право на все полагающиеся льготы».

Предлагается сразу после поступления ребенка в профессиональное учебное заведение на очное отделение не только возобновлять предоставление ежемесячной денежной выплаты (выплачивать весь период обучения до достижения ребенком 23 лет), но и выплачивать компенсацию за летний период.

«Если ребенок поступит в образовательное учреждение только через год после окончания школы, то тогда выплата будет возобновлена только с момента поступления», - уточнила министр социальных отношений области Ирина Буторина. Компенсацию будут выплачивать, начиная с первого января 2023 года.

Депутаты комитета рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект сразу в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.