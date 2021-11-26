В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий

С первого января 2022 года в Челябинской области будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты, установленной для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, приняли депутаты Законодательного собрания региона на очередном заседании 25 ноября.

Размер ежемесячной денежной выплат жертвам политических репрессий увеличен на 25% или 400 рублей. В настоящий момент эта категория льготников получает по одной тысяче 644 рубля (с учетом индексации с первого января 2021 года). С первого января 2022 года размер выплат составит две тысячи рублей.

На реализацию закона «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» в областном бюджете на 2021 год были запланированы денежные средства в размере 217 миллионов 408,1 тысячи рублей.

После индексации с первого января 2022 года потребуется дополнительно направлять из областного бюджета на эти цели по 41 миллиону 743,5 тысячи рублей ежегодно.

Законопроект принят в первом и третьем чтениях, минуя процедуру второго.

На Южном Урале проживают около 14 тысяч южноуральцев, признанных жертвами политических репрессий, уточнили в минсоце.