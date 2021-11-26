26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
26.11.2021
В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
25.11.2021
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
25.11.2021
Официальный сервисный центр Whirlpool Corporation открыл свои двери жителям Екатеринбурга
В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий
18.02.2019
Челябинский омбудсмен поддержала восстановление памятной доски на расстрельной комнате
31.10.2018
В Копейске открыли памятник жертвам политических репрессий
30.10.2018
В Челябинске вспоминают жертв политических репрессий 20 века
15.09.2017
В Каслях отлили памятник жертвам политических репрессий
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021