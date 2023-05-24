В Челябинской области в 1,7 раза выросло число пострадавших от укуса клещей

В Челябинской области выросло в 1,7 раза число жителей, пострадавших от укуса клещей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Госпитализировано с признаками клещевого энцефалита 36 южноуральцев.

По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, в медицинские организации региона обратилось 4,6 тысячи жителей области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 1,2 тысячи детей. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 2,7 тысячи пострадавших, в том числе 824 ребёнка.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 36 больных. Нападение клещей зафиксировано во всех муниципалитетах области.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

Напомним, в Челябинске проводится диагностическое исследование клещей на заражённость инфекциями в трех пунктах: ул. Свободы, д. 147, каб. 3, ул. Елькина, д. 73, каб. 304 и ул. Гагарина, д. 10.

По области исследования проводятся в лабораториях Роспотребнадзора в Магнитогорске, в Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах, в областной больнице Чебаркуля, в ООО «Инвитро», ООО «Прогрессивные медицинские технологии». В выходные и праздничные можно обратиться за медпомощью в травмпункт.

В Челябинской области продолжается вакцинация населения от клещевого энцефалита. На 19 мая привито 62,8 тысячи человек, в их числе 32,5 тысячи детей.