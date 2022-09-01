В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза

В Челябинской области показатель суточного числа заболевших коронавирусной инфекцией за август вырос в 3,6 раза.

По состоянию на первое сентября зарегистрировано 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, из них 25 школьников. В первый день августа зафиксировали 188 заболевших, в том числе семь школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 303 человека (днем ранее – 250). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 349 тысяч 322 человека, вылечились 333 тысячи 378 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 140 южноуральцев. Из них семь тысяч 861 житель скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на первое сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч 762 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 388 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.