01.09.2022
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
01.09.2022
Садистка из Трехгорного влила в горло собаке 70-процентный уксус и оставила умирать в лесу
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
В Челябинской области в августе суточное число заболевших ковидом выросло в 3,6 раза
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
30.08.2022
За сутки заболело ковидом 583 южноуральца, выздоровело 409, умерло двое
29.08.2022
В Челябинской области растет число госпитализированных пациентов с ковидом
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022