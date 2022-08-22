В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 10,7% больше показателя предыдущего дня (накануне был зарегистрирован рост 5,8%, днем ранее – 2,2%). Среди заболевших 14 школьников. Их количество также неуклонно повышается.

Справился с болезнью 251 человек за сутки. Накануне не зарегистрировано ни одного случая смерти пациентов с коронавирусом (днем ранее умер один человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 344 тысячи 125 человек, вылечились 331 тысяча 151 житель.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 127 южноуральцев. Из них семь тысяч 848 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 22 августа 2022 года продолжают борьбу с ковидом три тысячи 805 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 686 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.