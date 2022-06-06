В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

В выходные в Челябинской области начали отмечать ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ (праздник у татар, башкир и чувашей).

Жители Миасса отметили Сабантуй в субботу, четвертого июня. «Народный праздник с красивыми обычаями, яркими костюмами, зажигательными песнями и танцами, играми и спортивными состязаниями, национальными блюдами, ярмаркой народных мастеров и многими другими веселыми развлечениями прошел в парке Автозаводцев», - рассказали в городской администрации. В нем приняли участие местные творческие коллективы, а также гости из Учалов, Бишкиля и Верхнего Уфалея.

В воскресенье, пятого июня, Сабантуй прошел в Усть-Катаве (на большой поляне у родника возле детского оздоровительного центра «Ребячья республика»). Зрителей порадовали выступления творческих коллективов Дворца Культуры и Республики Башкортостан, соревнования по борьбе на поясах «куреш» и в поднятии гири.

Также все желающие смогли посостязаться в беге с яйцом в ложке и с полными ведрами воды на коромыслах; прыжках в мешках; народных играх - бой горшков, перетягивание каната.

В предстоящие выходные и праздничный день Сабантуи пройдут еще в ряде муниципалитетов: 11 июня - Кунашакский район (берег оз. Чебакуль), Аргаяшский район (д. Норкино), Нязепетровский район, (д. Арасланово), 12 июня – Нязепетровск и Миньяр в Ашинском районе (стадион Труд).

Как сообщает управление культуры Ашинского района, районный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй» в Миньяре начнется в 12 часов на стадионе «Труд». Он проводится с 1991 года и в 16-й раз пройдет в качестве районного праздника.

В программе Сабантуя: выступление творческих коллективов Миньяра, Аши, этно-группы «Йатаган» (Уфа), спортивные состязания по национальной борьбе на поясах «кореш» (главный приз - баран), рукоборью, перетягиванию палки и другие, традиционные турниры по футболу памяти Виктора Шведова и по шахматам; национальные игры для детей и взрослых; национальные подворья, где гостей ждет рубка шашкой, стрельба по мишеням из воздушного ружья, лазер-таг и угощение вкусным ароматным пловом.

Запланированы полевая кухня от «Миньярской курочки» ООО «Миньярский карьер», каша «с дымком», ярмарочная торговля и аттракционы.

Мастера прикладного искусства научат вязать и продемонстрируют свои творения на выставке декоративно-прикладного искусства.

На 18 июня наметили провести Сабантуй в д. Султаева (Сосновский район), в Тракторозаводском районе. Челябинска (Сад Победы), в Верхнем Уфалее и в Магнитогорске.

Как сообщили в магнитогорской администрации, праздник начнется в 11 часов в парке у Вечного огня (с восточной стороны от центральной городской ярмарки). Для гостей будут открыты национальные юрты, а творческие коллективы отделов башкиркой и татарской культуры Дома дружбы народов порадуют выступлениями. На сцене народных талантов все желающие смогут поделиться своими умениями петь и танцевать.

В воскресенье, 19 июня, запланирован сабантуй Металлургического района Челябинска (парк им. Тищенко).

Через шесть дней в субботу, 25 июня, пройдет городской сабантуй в парке им. Гагарина Челябинска и праздник в селе Иткуль (Верхнеуфалейский городской округ).

Второго июля Сабантуй пройдет в п. Бишкиль (Чебаркульский городской округ, а третьего июля – в Златоусте.

На девятое июля намечен Областной сабантуй (пока место его проведения определяется).

ДЛЯ СПРАВКИ

Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана, посвященный началу земледельческих работ. Название произошло от тюркских слов «сабан» («плуг») и «туй» («праздник, свадьба»).

Согласно сведениям энциклопедии Челябинской области, на Южном Урале Сабантуй праздновался в районах проживания татар и башкир до середины 1930-х годов. После окончания Великой Отечественной войны праздник стал постепенно возрождаться. С 1990 года – стал носить массовый характер.

Во время празднования устанавливали высокий гладкий столб, символизирующий стебель растения. Его вершину украшали расшитыми полотенцами или платками. А на самую макушку подвешивали сапожки (ичиги) или привязывали живого петуха, которого нужно было достать.

Проводились различные спортивные соревнования, игры, народные гулянья. Самыми зрелищными на Сабантуе были бэйге (конные скачки вокруг холма, которые имитировали движение солнца) и куреш (национальная борьба на поясах). Абсолютный победитель в этих состязаниях получал главный приз - барана. Он нес его на поднятых руках, тем самым демонстрируя свою силу.

Популярными были веселые состязания: «бои» на коновязи-буме с солом. мешками, разбивание горшков с завязанными глазами, бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; ходьба над рекой или озером по бревну, один конец которого был укреплен.