«Сабантуй» в Челябинской области прошел на «ура»

Национально-культурный праздник «Сабантуй» в субботу, восьмого июля, собрал в деревне Норкино Аргаяшского муниципального района представителей 19 муниципальных образований Челябинской области, гостей из Екатеринбурга, Татарстана и Башкортостана и стал по-настоящему ярким летним событием.

В празднике окончания посевных работ приняли участие глава региона Алексей Текслер с супругой.

Выступая на «Сабантуе» с приветственным словом, губернатор отметил, что на гостеприимной аргаяшской земле, как и везде в Челябинской области, «чтут традиции, любят свою малую родину, умеют хорошо работать и, конечно, хорошо отдыхать, и сегодняшний праздник тому подтверждение».

«Дорогие друзья, действительно, «Сабантуй» - наш общий праздник, мы - как одна большая семья: все народы, проживающие у нас в Челябинской области, отмечают его вместе. И мы, естественно, приглашаем друзей. Я очень рад, что сегодня здесь с нами наши друзья из Башкортостана и Татарстана, приехало большое количество людей, которые с нами вместе отмечают Сабантуй. Огромное вам спасибо!» – сказал Алексей Текслер.

Открывая праздник, глава региона поблагодарил всех аграриев Южного Урала за успешно проведенную посевную кампанию.

«Надо сказать, что у «Сабантуя» есть исторические традиции - это праздник, который отмечают после посевной в знак хороших сезонных полевых работ. Я хочу поблагодарить наших аграриев: у нас в этом году все прошло хорошо, я надеюсь на очень хороший урожай. Уверен, так и будет, потому что мы умеем не только отдыхать, но и хорошо работать», – отметил Алексей Текслер.

Глава региона познакомился с экспозициями башкирских, татарских, казахских юрт и подворий, с выставками декоративно-прикладного творчества, предметами быта и блюдами национальной кухни.

Также Алексей Текслер посмотрел соревнования по национальной борьбе на поясах «кореш» и посетил конные скачки.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, впервые в этом году в конкурсную программу праздника включили областной конкурс на лучших мастера и мастерицу.

Также участники «Сабантуя» могли посоревноваться в разнообразных конкурсах: «Лучшая юрта», «Лучшее подворье», «Лучшая национальная кухня», «Нити старины».

Ирина Текслер в своем телеграм-канале так описала «Сабантуй»:

«Яркие краски, прекрасное настроение, колоритная атмосфера, красота национальных традиций - праздник плуга, окончание посевной!».

Супруга губернатора Челябинской области рассказала об участии в событии почетного гостя, имя которого - Шейх Абдурраззак Абдуррахман Аль-Саади. Он прямой потомок пророка Мухаммеда в 42 поколении, профессор Амманского международного университета исламских наук в Иордании, координатор Болгарской исламской академии.