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Выплаты мобилизованным и их семьям
помощь семьям мобилизованных
Военная служба по контракту
Общество
27.03.2023 16:28
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области и пресс-служба Кремля

Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки

В Челябинской области будут предоставлять региональные меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

С такой инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Министерство социальных отношений по поручению главы региона разработало соответствующий законопроект. Документ уже отправлен в Законодательное собрание региона и будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое назначено на 30 марта.

«Продолжаем оказывать всестороннюю помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что Челябинская область одна из первых в стране ввела меры поддержки для мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей. «Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи», – подчеркнул Алексей Текслер.

Согласно законопроекту, граждане, состоящие на учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, смогут получить следующие меры социальной поддержки:

- единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей (выплата может быть предоставлена самим гражданам, заключившим контракт, либо их супругам, а при отсутствии супругов – одному из родителей);

- единовременную выплату на каждого ребенка в размере 20 тысяч рублей;

- единовременную выплату на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тысяч рублей (граждане, заключившие контракт, или члены их семьи должны являться собственниками жилых помещений).

Кроме того, выплаты на газификацию будут предоставляться семьям граждан, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», и семьям погибших военнослужащих.

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства.

Также для военнослужащих предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным:

- военнослужащим, получившим ранение, контузию, увечье, будет выплачено 300 тысяч рублей;

- военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, – 500 тысяч рублей;

- членам семей погибших военнослужащих – один миллион рублей на семью.

Кроме того, гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции, единовременно выплатят 150 тысяч рублей и две тысячи рублей в сутки за период со дня заключения ими контракта с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах и по день завершения периода участия в проведении боевого слаживания батальонов.

Напомним, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.

В феврале 2023 года Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил создать специальный государственный фонд, который займется оказанием помощи семьям погибших участников специальной военной операции и ветеранам СВО. «Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», – сказал Владимир Путин.

В начале марта в Челябинской области открыли единую службу сопровождения участников СВО и членов их семей. Специалисты центра помогут бойцам адаптироваться к мирной жизни и окажут поддержку их близким. «Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами, - подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, побывавший в центре. - Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют».

Услуги предоставляются всем категориям военнослужащих, участвующих в СВО: служащим по контракту, мобилизованным, добровольцам. Обратиться в службу социальной поддержки могут и их семьи: жены, родители, дети.

«Служба сопровождения участников СВО - это не только про медицинское обслуживание или про денежные выплаты. Это инструмент, который призван помочь человеку восстановиться после пережитых фронтовых событий и в социальном, и в психологическом плане. Для удобства взаимодействия между службами и ведомствами мы создали карту ресурсов Челябинской области. В нее включили данные о медучреждениях, некоммерческих организациях (НКО) и другую полезную информацию», – пояснила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Для каждого обратившегося в центр будет подобран индивидуальный маршрут помощи, в котором также будут прописаны потребности военнослужащего и его семьи - оказание дополнительной медицинской помощи, прохождение реабилитации, профессиональная переподготовка, помощь в трудоустройстве и другие.

В Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Как пояснила министр социальных отношений области Ирина Буторина, по решению губернатора Алексея Текслера установлены региональные меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции. Областные единовременные выплаты предоставляются военнослужащим, командированным, волонтёрам и добровольцам, получившим ранения и (или) инвалидность; членам семей погибших, а также мобилизованным и членам их семей.

В 2022 году на единовременные выплаты был направлен один миллиард 38 миллионов рублей. За два с небольшим месяца 2023 года единовременные выплаты за счет средств областного бюджета предоставлены гражданам на общую сумму 146,09 миллиона рублей.

Промышленные предприятия по инициативе руководства и трудовых коллективов также оказывают поддержку мобилизованным военнослужащим и их семьям.

С первого января 2023 года упростили получение единовременной социальной выплаты на внутридомовое газовое оборудование семьях мобилизованных, проживающие в домах, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием. «Ранее для получения выплаты необходима была совместная регистрация членов семьи с мобилизованным в жилом помещении, подлежащим газификации. С первого января 2023 года это требование по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера исключено», – прокомментировала Ирина Буторина. Выплата предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но не более 200 тысяч рублей.

Меры социальной поддержки членов семей мобилизованных граждан установлены и в сфере социального обслуживания. Бесплатные социальные услуги на дому могут получить пожилые родственники мобилизованных южноуральцев и инвалиды первой и второй групп. Кроме того, членам семей мобилизованных жителей области, признанным нуждающимися в стационарном обслуживании, предоставлено право направления в организации социального обслуживания во внеочередном порядке.

Дети военнослужащих и добровольцев, погибших на СВО, а также мобилизованных граждан могут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях и санаториях. В 2022 году путевки получили 247 детей. Оздоровительная кампания 2023 года началась с первого марта.

Несовершеннолетние дети из семей мобилизованных граждан имеют право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте. Ученики из семей мобилизованных обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. Регион взял на себя и финансирование стоимости платного обучения детей мобилизованных граждан в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области.

Как подчеркивал ранее Алексей Текслер, вся необходимая помощь участникам СВО и их семьям должна оказываться максимально быстро, «бесшовно» – без бюрократических заминок.

Автор: Любовь Юрина
Специальная военная операция
Алексей Текслер
Владимир Путин
Меры поддержки
Выплаты мобилизованным и их семьям
помощь семьям мобилизованных
Военная служба по контракту
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Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

24.03.2023 16:29

Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста

24.03.2023 16:16

Сельские семьи Челябинской области строят жильё с государственной поддержкой

24.03.2023 15:49

Независимые психологи оценят состояние учеников в Петропавловской школе, где учитель ударила ребенка

24.03.2023 15:45

«Худсовет» завершает свою работу в Челябинске гала-концертом

24.03.2023 15:29

Коммунальщики Челябинской области стали чаще внедрять цифровые решения на базе интернета вещей

24.03.2023 15:07

Камера «умного» домофона «поймала» гуляющую по двору в центре Южноуральска косулю

24.03.2023 14:56

Весенняя традиция молодежного театра

24.03.2023 13:59

В ЮУрГГПУ в весенние каникулы пройдут «Университетские смены»

24.03.2023 13:54

В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников

24.03.2023 13:50

«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций

24.03.2023 13:35

РЖД ликвидирует свое структурное подразделение в Челябинске, но сотрудники без работы не останутся

24.03.2023 13:20

Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг

24.03.2023 13:12

В зеркальную дату марта в Челябинской области родилось 224 новые семьи

24.03.2023 12:48

В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»

24.03.2023 12:36

Преображение знаменитого Белого дома Кыштыма идет полным ходом

24.03.2023 12:12

В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут

24.03.2023 11:56

Депутаты приняли отставку главы Нагайбакского района

24.03.2023 11:44

Евгений Тефтелев обрел свободу в Кыштыме

24.03.2023 11:17

Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор

24.03.2023 10:45

В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»

24.03.2023 10:44

В Копейске возбудили уголовное дело в отношении учителя, жестоко обращавшегося с учеником

24.03.2023 10:31

Психологи оценят обстановку в школах Челябинской области в связи с несколькими инцидентами  

24.03.2023 10:00

Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая

24.03.2023 09:16

Ученые ЮУрГУ создали недорогой материал для обнаружения пестицидов в продуктах и воде

24.03.2023 09:08

Упрдор «Южный Урал» ответил на критику Народного фронта по поводу состояния федеральных трасс

24.03.2023 08:50

На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба

23.03.2023 17:55

В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном

23.03.2023 17:46

В ночь на пятницу в горах Челябинской области – снег с дождём, днем – без осадков

23.03.2023 17:40

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)

23.03.2023 17:37

Директор Камерного театра подарит челябинцам полуночную экскурсию по храму искусства

23.03.2023 17:29

Еще два претендента на пост главы Миасса подали документы в комиссию

23.03.2023 17:23

В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»

23.03.2023 17:06

«Манекен» приглашает челябинцев на премьеру «Дней Савелия»

23.03.2023 16:51

Народный фронт в Челябинской области подверг жесткой критике состояние федеральных трасс

23.03.2023 16:45

Работает СОБР: челябинцам показали, как силовики нагрянули в бордель

23.03.2023 16:32

Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка»

23.03.2023 16:20

Движение на улице Орловской в Челябинске станет односторонним

23.03.2023 16:11

Челябинские волки покорили публику техникой зверской игры

23.03.2023 16:00

Дело в отношении экс-замглавы Миасса отправлено в суд

23.03.2023 15:51

В Челябинске спасатели сняли со льдины на Миассе четверых школьников

23.03.2023 15:41

В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода

23.03.2023 15:39

В Челябинской области определили площадки для проведения митингов

23.03.2023 15:17

Сообщение о подозрительном предмете в колледже Челябинска оказалось ложным

23.03.2023 14:56

Электротехнические корпуса и другое оборудование — особенности применения, достоинства

23.03.2023 14:32

Челябинский Театр Современного Танца впервые на сцене ДК «ЧМК»

23.03.2023 14:25

«Ростелеком» помог Челябинской области сэкономить 22 миллиона киловатт электроэнергии

23.03.2023 14:09

Челябинские полицейские ищут «манхэттеновского стрелка»

23.03.2023 13:26

Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования

23.03.2023 13:17

Бывший челябинский опер подозревается в создании борделей

23.03.2023 13:08

ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку

23.03.2023 13:05

Наталья Котова взяла в работу замечания жителей улицы Стахановцев по предстоящей застройке

23.03.2023 12:50

Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии