20.11.2021
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
19.11.2021
В Красноармейском районе задержаны браконьеры, убившие косуль и кабана
19.11.2021
С днем рождения, гривастый друг! В Челябинске отмечает 20-й день рождения царь зверей Ричард
19.11.2021
Наталья Котова порадовала челябинцев новостью об открытии хоккейных коробок во дворах
19.11.2021
Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
В Челябинской области вновь начали регистрировать заболевших ковидом среди школьников
19.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 121 тысячу
19.11.2021
Южноуральских бизнесменов власти не бросят
19.11.2021
Лугачева: QR-коды для посещения баров и ресторанов не будут отменены, пока не появится коллективный иммунитет
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021