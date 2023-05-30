В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары

Во вторник, 30 мая, в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды вновь приостановлено движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по федеральным трассам. Аналогичное ограничение введено и в соседней Курганской области.

«В большинстве районов Челябинской области 30 мая сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», - предупреждают в Челябинском Гидрометцентре.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», с связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями 30 мая ограничивается дорожное движение для большегрузов на участке федеральной дороги А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казахстан (16 км - 146 км).

Накануне еще ограничивали движение на М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург, сегодня этого ограничения нет, подчеркнули в УпрДор.

В Курганской области ограничения введены на трех участках: Р-254 «Иртыш» (12 км - 465 км), Р-254 «Иртыш», подъезд к г. Тюмень (0 км - 91 км) и Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган (125 км - 356 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 12 часов по местному времени.