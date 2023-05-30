30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары
29.05.2023
В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов
11.05.2023
Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
10.05.2023
В Челябинской области возобновляют буровзрывные работы на М-5
07.05.2023
В Курганской области ограничили движение на трассе Р-254 в направлении Челябинска
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023