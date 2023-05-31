В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары

В среду, 31 мая, в Челябинской области из-за аномально жаркой погоды вновь приостановлено движение грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, по федеральным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Местами прогнозируется сильная жара – плюс 36 градусов и выше.

Как сообщили в Госавтоинспекции области, в связи с прогнозируемой высокой дневной температурой воздуха 31 мая ограничивается дорожное движение для большегрузов на участках нескольких федеральных дорог: М-5 «Урал» (1549– 1871 км), А-310 Челябинск - Троицк- граница с Республикой Казахстан (16 - 146 км), на М-5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбург (12 - 131 км), а также на трассе Челябинск-Новосибирск (12 - 55 км).

Ограничение будет действовать с 12 до 12 часов по местному времени.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных ограничений, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.