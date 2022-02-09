В Челябинской области вновь отмечен рост суточной заболеваемости ковидом

В Челябинской области за прошедший день выявлено четыре тысячи 443 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,6% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболело четыре тысячи 416 человек, минус 0,6%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 656 школьников, накануне – у 671 учащегося (снижение на 2,2%).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 207 тысяч 611 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 3203 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 1642). Всего в регионе 157 тысяч 256 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 13 жителей, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее 20).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 880 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 602 человека умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на девятое февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 42 тысячи 433 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 41 тысяча 206 жителя). Это максимальный показатель за весь период пандемии.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.