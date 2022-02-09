09.02.2022
«УСТЭК-Челябинск» объясняет, кто и как регулирует отопление в городе и в домах жителей
09.02.2022
В Снежинске продлили дистанционное обучение для школьников
09.02.2022
Полиция поможет: собаку, покусавшую ребенка в Челябинске, отдадут в приют
09.02.2022
Первая тройня 2022-го: жительница Челябинской области родила троих сыновей
09.02.2022
Экс-полицейский из Челябинска, «сливавший» похоронщику данные об умерших, получил условный срок
09.02.2022
В Челябинске часть ковидных амбулаторных центров перешла на круглосуточный режим работы
В Челябинской области вновь отмечен рост суточной заболеваемости ковидом
09.02.2022
В Челябинске часть ковидных амбулаторных центров перешла на круглосуточный режим работы
08.02.2022
Новые правила выдачи больничных для пациентов с ковидом, ОРВИ и гриппом
08.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Миассе развернут новый ковидный госпиталь и закрыт один пункт вакцинации
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022