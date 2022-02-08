В Челябинской области вновь стала расти суточная смертность от ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 20 жителей, что больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (днем ранее 12).

На прошлой неделе за сутки умирало от 11 до 14 пациентом с ковидом, на позапрошлой – от пяти до 10 человек в день.

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 867 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 589 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедший день выявлено четыре тысячи 416 новых случаев COVID-19, что на 0,6% меньше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболело четыре тысячи 440 человек, минус 10,3%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – 5354 заболевших. По сравнению с показателем максимума предыдущих волн коронавируса зарегистрирован рост в 8,2 раза (было 656 человек за сутки).

В том числе за день коронавирус подтвержден у 671 школьника, накануне – у 660 учащихся (рост на 1,7%).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 203 тысячи 168 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 1642 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 1208). Всего в регионе 154 тысячи 53 жителя сумели победить коварную болезнь.

По состоянию на восьмое февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 41 тысяча 206 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 39 тысяч 282 жителя). Это максимальный показатель за весь период пандемии.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.