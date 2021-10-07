07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
07.10.2021
В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ковиду
07.10.2021
В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан
07.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч
07.10.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
07.10.2021
РМК запустила новый детский спортивный проект
В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ковиду
07.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч
07.10.2021
В Челябинской области готовы ввести обязательную вакцинацию от ковида
07.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
06.10.2021
Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021