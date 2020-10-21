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В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут

Общество
Сегодня, 18:13
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области во время осенних каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут. Территориям, которые на время отдыха детей от учебы планировали открыть лагеря на базе образовательных организаций, рекомендовано организовать досуг школьников в онлайн-формате.

Об этом в среду, 21-го октября, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Сегодня мы повели совещание с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам и предложили территориям, которые хотели открывать пришкольные лагеря, отказаться от очной формы работы и перевести работу лагерей в онлайн-формат, оказавшийся очень востребованным в летний период. Наша задача - двухнедельное разобщение коллективов. Эту задачу мы поставили и для Копейска (оттуда поступало больше всего сигналов от родителей, обеспокоенных идеей открытия пришкольных лагерей, – прим.)», - отметила Ирина Гехт.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов уточнил, что открыть пришкольные лагеря в очном формате - на базе 38-ми школ - планировали шесть территорий: Ашинский, Брединский и Каслинский районы, Копейск, Кыштым и Чебаркуль. С этой идеей муниципалитетам придется попрощаться.

«Но при этом мы сохраняем историю с загородными лагерями (их немного). Надо учитывать, что здесь дети отдыхают, а взрослые работают - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора - в своеобразном режиме обсерватора. Поэтому по поводу работы загородных лагерей с нашей стороны возражений нет», - подчеркнул Александр Кузнецов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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