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В Челябинской области впервые появится услуга сопровождаемого проживания инвалидов

В Челябинской области впервые начнут внедрять услугу социального сопровождения инвалидов вне стационарных учреждений.

Соответствующие изменения в закон «Об организации социального обслуживания в Челябинской области», внесенный губернатором Алексеем Текслером, в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, рассмотрели сегодня, 28 января, депутаты Законодательного Собрания региона.

«Закон расширяет перечень услуг, предоставляемых поставщиками услуг в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому», - пояснила замминистра социальных отношений Татьяна Зисман.

Поправки предусматривают дополнение перечня гарантированных социальных услуг услугами по организации сопровождаемого проживания инвалидов.

Людей с ограниченными возможностями научат жить вне стационарных учреждений, помогут выработке навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к самостоятельной жизни.

«Мы будем внедрять технологию сопровождаемого проживания инвалидов. Инвалиды, имеющие потенциал, будут подготавливаться к самостоятельному проживанию сначала на базе учреждений, в тренировочных квартирах. Им будут оказываться консультационные услуги, помощь в решении бытовых проблем», - пояснила Зисман.

«Речь идет о формировании социально-бытовых навыков у инвалидов в полоть до того, как планировать покупки, осуществлять гигиену», – пояснил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Технология будет внедряться поэтапно. На первоначальном этапе будет проведена типизация – выявят граждан, которые обладают потенциалом к самостоятельному проживанию, не имеют необходимости в постоянном уходе.

«На региональном уровне уже принята дорожная карта, в соответствии с которой выбраны пилотные учреждения, в которых ежегодно по 14 человек будут уходить на самостоятельное проживание», - уточнила замминистра.

Проект закона принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.