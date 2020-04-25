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В Челябинской области будет запущена линия по производству медицинских масок

Экономика
Сегодня, 00:03
Автор: 
Олеся Денисова

Сегодня в Челябинск была доставлена линия по производству медицинских масок, которую регион получил от АО «Русская медная компания» в рамках программы оказания помощи региону в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Оборудование будет размещено на площадях «Областного аптечного склада».

Мощность производства – до пяти миллионов масок в месяц. Это позволит обеспечить потребность социальных учреждений региона.

«Выражаю признательность РМК и Игорю Алексеевичу Алтушкину. Сейчас важно запустить производство как можно быстрее, выйти на необходимые объемы по производству», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того, Челябинская область уже получила от Русской медной компании три партии гуманитарного груза. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры. Ожидается прибытие четвертого.

Напомним, в Еманжелинске в начале апреля работу завод по производству медицинских масок. Планируется выпускать будут производить по 15 тысяч в сутки. Маски будут поступать в лечебные учреждения и аптеки.

Производством трехслойных масок в регионе занимается и компания «Ресид» (RESID) в Челябинске. Помимо этого, регион планирует получить еще 1,5 миллиона масок в соответствии с распределением Минпромторга РФ.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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