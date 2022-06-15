В Челябинской области выпускник удален с ЕГЭ по биологии

В Челябинской области одиннадцатиклассника удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалку. Пересдать он сможет только в следующем году.

Накануне, 14 июня, две тысячи 412 одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ биологии. На выполнение 28 заданий отводилось три часа 55 минут (235 минут).

«Во время проведения экзамена было зафиксировано нарушение – наличие мобильного телефона у участника экзамена», - сообщает минобрнауки региона.

В ведомстве уточнили, если у ученика на экзамене находят мобильный телефон или справочные материалы (в том числе шпаргалками), то его результаты аннулируются и сдавать его выпускник сможет только в следующем году.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

В этот же день 1511 одиннадцатиклассников сдавали письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На выполнение 40 заданий по европейским языкам отводится три часа 10 минут (190 минут), 29 заданий по китайскому языку – три часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла.

Свои результаты по биологии выпускники узнают не позднее 29 июня, а по иностранным языкам – не позднее четвертого июля. Пропустившие экзамен по болезни или другой уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни – 28 июня и второго июля.

Напомним, ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов), один – с ЕГЭ по математике базового уровня, два – с ЕГЭ по истории и физике, два – с ЕГЭ обществознанию (за шпаргалки).

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по второе июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 15 тысяч человек.

На 16 и 17 запланирован ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.