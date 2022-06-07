В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки

В Кушанакском районе Челябинской области двух одиннадцатиклассников удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалки. Пересдать они смогут только в следующем году.

Накануне, шестого июня, три тысячи 532 выпускника сдавали ЕГЭ, из них одна тысяча 397 учеников писали экзаменационные работы по истории и две тысячи 135 выпускников – по физике. Во всех аудиториях проведения экзаменов велось онлайн-видеонаблюдение.

«В Кунашакском муниципальном районе с экзаменов были удалены два участника за наличие шпаргалок. Для этих участников возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в следующем году», – сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования РЦОКИО Андрей Барабас.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике узнают не позднее 22 июня. Резервный день по физике и истории состоится 30 июня, уточнили в минобрнауки.

Ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов) и один – с ЕГЭ по математике базового уровня.

Следующий ЕГЭ пройдет девятого июня. Более шести тысяч выпускников региона напишут экзамен по обществознанию.

«Видеонаблюдение ведется во всех аудиториях проведения экзаменов и организовано как на областном, так и на федеральном уровнях. Любое нарушение будет замечено и зафиксировано», - предупредил Андрей Барабас.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по второе июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 15 тысяч человек.

На 14 июня запланирован ЕГЭ по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») и биологии; 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.