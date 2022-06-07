07.06.2022
Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области
07.06.2022
МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей
07.06.2022
Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца
07.06.2022
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
07.06.2022
Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
03.06.2022
В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022