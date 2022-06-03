В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

В Челябинской области еще один одиннадцатиклассник был удален с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) – у него обнаружили шпаргалку.

Как сообщает пресс-служба минобрнауки региона, нарушение произошло во время ЕГЭ по математике профильного уровня. Его сдавали шесть тысяч 656 участников второго июня. Экзамен длился три часа 55 минут. За это время участнику необходимо было выполнить 18 заданий.

«Во всех аудиториях, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок, – рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. - В целом сегодняшний экзамен прошел в соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ».

В течение двух дней, 30 и 31 мая, выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку. На выполнение работы из двух частей отводилось три с половиной часа. В первый день экзамен сдавали около 10 тысяч южноуральских выпускников и нарушений не было выявлено. Во второй день - около четырех тысяч выпускников.

«К сожалению, 31 мая на ЕГЭ по русскому языку было зафиксировано одно нарушение – участник экзамена был удален за наличие справочных материалов», – рассказал Андрей Барабас.

ЕГЭ географии, литературе и химии, которые около трех тысяч выпускников написали 26 мая, также прошли без нарушений.

Сегодня, третьего июня, состоялся ЕГЭ по математике базового уровня. В нем приняли участие шесть тысяч 618 человек. За три часа участникам необходимо было выполнить 21 задание с кратким ответом.

На шестое июня запланированы экзамены по истории и физике, на девятое июня - обществознание; 14 июня – иностранные языки (за исключением раздела «Говорение») и биология; 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тысяч пользователей.