10.06.2022
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
10.06.2022
Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
10.06.2022
В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ
09.06.2022
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
09.06.2022
В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ
07.06.2022
В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
03.06.2022
В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022