В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

В Челябинской области двух одиннадцатиклассников удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалки. Пересдать они смогут только в следующем году.

Накануне, девятого июня, пять тысяч 614 одиннадцатиклассников сдавали ЕГЭ обществознанию. На выполнение 25 заданий (из них 16 заданий с кратким ответом и девять - с развернутым) отводилось три часа 30 минут (210 минут).

«Процедура проведения экзамена прошла в штатном режиме. Два участника удалены с экзамена без права пересдачи в этом году за наличие шпаргалок», - сообщает минобрнауки региона

Ученикам нужно будет набрать минимум 42 балла – вузы будут устанавливать не ниже этого проходной порог.

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 24 июня. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов.

Напомним, ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов), один – с ЕГЭ по математике базового уровня, два – с ЕГЭ по истории и физике.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходит с 26 мая по второе июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 15 тысяч человек.

На 14 июня запланирован ЕГЭ по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») и биологии; 16 и 17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»). Завершает основной этап ЕГЭ по информатике – экзамен пройдет 20 и 21 июня.