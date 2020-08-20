В Челябинской области вырос уровень заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области незначительно вырос. По данным на 20 августа в регионе подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 73).

На утро 20 августа в регионе подтвержден 13596 случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3180 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 116 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Лидерами по зараженности «ковидом» остаются Москва, Московская и Ленинградская области. Лучше всего ситуация обстоит в Ненецском и Чукотском автономных округах. Челябинская область находится на 11 месте среди всех регионов России.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.