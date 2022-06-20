В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю скончался 21 житель, заболевший коронавирусной инфекцией (на предшествовавшей ей неделе – 15 южноуральцев).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 23 южноуральца. Из них семь тысяч 745 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 91 жителя региона, что на 1,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 92 инфицированных). Среди заболевших семь школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 73 пациента, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее - 89).

С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 733 человека, вылечились 323 тысячи 85 жителей.

По состоянию на 20 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 583 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 568 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.