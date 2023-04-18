18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
18.04.2023
В Челябинске скоро начнутся уходные работы за многолетниками на Театральной площади и у фонтана
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
18.04.2023
В Челябинской области стартует конкурс «Мой питомец - моя ответственность!»
В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей
06.04.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев пока превышает эпидпорог
31.03.2023
В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях
22.03.2023
В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса
22.03.2023
В Челябинской области вновь начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023