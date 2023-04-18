В Челябинской области выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников и малышей

В Челябинской области выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди школьников и детей до двух лет. Заболеваемость среди взрослых остается выше эпидпорога.

Как отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как благополучная.

При этом за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе вырос на 1,3% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой (неделей ранее регистрировалось снижение на 15%, двумя неделями ранее - рост на 4,1%, еще раньше - спад на 23,2%).

Выросло число заболевших среди детей 7-14 лет – на 8,7% и детей до двух лет – на 2,8%. Заболеваемость детей 3-6 лет ниже уровня прошлой недели на 1,9%. Заболеваемость взрослых соответствует уровню прошлой недели.

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 7,1% (неделей ранее – ниже на 26,4%). Но среди взрослого населения уровень заболеваемости остается выше эпидпорога на 21,3% (неделей ранее – на 10,3%), среди детей – ниже порогового значения по всем возрастным группам.

С 30 марта 2023 года на территории Челябинской области отменен карантин по гриппу, который действовал в больницах и учреждениях системы социальной защиты региона с седьмого декабря 2022 года.

Но пока вирусы гриппа продолжают циркулировать по территории региона. «По данным лабораторных исследований отмечается циркуляция вирусов гриппа В и гриппа А, а также риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа и бокавирусов», - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.