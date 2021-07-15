В Челябинской области выросли показатели естественной убыли населения. Об этом говорят данные официальной статистики.

За первые пять месяцев текущего года, с января по май, в регионе родилось 13 тысяч 445 человек, ушло из жизни – 21 тысяча 89. Естественная убыль населения составила семь тысяч 644 человека.

За аналогичный период 2020-го года разрыв между рождаемостью и смертностью был ниже: тогда скончалось на пять тысяч 448 южноуральцев меньше, чем появилось на свет (18 тысяч 788 умерших и 13 тысяч 340 родившихся).

Таким образом, за первые пять месяцев 2021-го года в Челябинской области ушло из жизни на две тысячи 301 человека большей, чем в прошлом году. А вот показатели рождаемости сохранились практически на том же уровне, что и в 2020-м: в этом году на свет появилось на 105 малышей больше.

Что касается младенческой смертности, то с января по май этого года в Челябинской области умерло 56 детей в возрасте до одного года, за такой же период прошлого – меньше на восемь: 48 грудничков.