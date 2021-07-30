В Челябинской области выросло количество отравлений наркотиками и спиртным

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило, что отравление наркотиками занимает первое место в структуре острых отравлений химической этиологии.

По данным экстренных извещений, представленных из лечебно-профилактических учреждений Челябинской области, во втором квартале 2021 года среди населения региона зарегистрировано 767 случаев острых отравлений химической этиологии. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество отравлений увеличилось на 30 случаев.

На первом месте - отравления наркотическими веществами (343 человека). Далее в этом списке отравления спиртным (153 случая) и лекарственными препаратами (143 случая).

Среди пострадавших 580 мужчин (или 75,62 процента) и 187 женщин (24,38 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенных изменений структуры отравлений по половой принадлежности не произошло, то есть мужчины, по-прежнему, составляют большую часть пострадавших, превышая количество женщин в 3,1 раза.

По социальному положению пострадавшие распределяются следующим образом: большинство случаев, как и в аналогичный период прошлого года, приходится на социальную группу «Безработные» - 512 человек (66,75 процента), на группу «Работающее население» приходится 97 человек (12,65%), на группу «Пенсионеры» - 70 человек.