17.08.2021
Учебный год в российских школах начнется в обычном формате
17.08.2021
На «Агро-2021» в Челябинске будут осматривать домашних любимцев и консультировать садоводов
17.08.2021
В Группе ПАО «ММК» новые назначения
17.08.2021
В Челябинской области работает «горячая линия» прокуратуры по проблемам школьных поборов
17.08.2021
Судебные приставы Магнитогорска арестовали кинотеатр и пополнили казну
17.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 136 жителей
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 136 жителей
17.08.2021
Работники образования Челябинской области активно прививаются в преддверии нового года
17.08.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида
16.08.2021
В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции
16.08.2021
В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021