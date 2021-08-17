В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 136 жителей

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 136 жителей. Это новый максимум с начала пандемии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне скончался 21 пациент с ковидом (днем ранее - 20). С начала пандемии умерло три тысячи 721 житель с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 462 человека - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрировано 386 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 384 инфицированных, прирост – 1%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 81 тысяча 150 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 295 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 278). С начала пандемии 70 тысяч 705 жителей сумели победить коварную болезнь.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 682 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 612 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.