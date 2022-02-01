В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 555 школьников

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 555-ти школьников (это на 22 заболевших ребенка меньше, чем было выявлено сутками ранее).

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за последние сутки составило три тысячи 399 (сутками ранее этот показатель был ниже: три тысячи 277).

Таким образом, общая заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти, тогда как число заразившихся школьников уменьшается.

Как сообщает во вторник, первого февраля, министерство здравоохранения Челябинской области, с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило на Южном Урале 171 тысячу 976.

В настоящее время число больных коронавирусом в регионе – 18 тысяч 401 человек.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки из лечебных учреждений региона выписали 552-х пациентов, перенесших коронавирус; умерло за сутки 11 больных ковидом.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР проведено пять миллионов 377 тысяч 173 исследований на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделано 12 тысяч 160 тестов.

В Челябинской области продолжает работать телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра по-прежнему отвечают на звонки южноуральцев в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Работают телефон горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74, телефон горячей линии службы психологической помощи: 8-351-269-77-77.