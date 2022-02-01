01.02.2022
В Челябинске пьяный водитель такси с маркировкой Uber угробил пассажирку
01.02.2022
Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы
01.02.2022
Жительница Магнитогорска устроила стриптиз в магазине
01.02.2022
Уральский банк Сбербанка предоставил предпринимателям более 5 миллиардов рублей по программе ФОТ 3.0
01.02.2022
Краснокнижная летяга покорила туристов Таганая
31.01.2022
ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»
В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 555 школьников
31.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ уже 1637 классов и 28 школ, по ковиду - 39 классов
31.01.2022
Подделка справок о медотводе сотрудницами «ЧелябГЭТа» обернулась уголовным делом
31.01.2022
Омикрон ставит новые антирекорды в Челябинской области
31.01.2022
Челябинская область получит дополнительные средства на борьбу с омикроном
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022