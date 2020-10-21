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В Челябинской области за сутки подтверждено 118 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 12:47
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 118 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 113). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 21 октября, в регионе подтверждено 18 тысяч 852 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 98 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 139 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 367 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 586 пациента с коронавирусной инфекцией, у 146 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 440 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое женщин и один мужчина. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 857 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 840). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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