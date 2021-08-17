17.08.2021
В семи городах Челябинской области продлены НМУ
17.08.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида
16.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 августа
16.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
16.08.2021
Управляющие компании наказаны за мусор и некошеную траву
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида
16.08.2021
В Челябинске шесть предприятий попали под антиковидные санкции
16.08.2021
В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте
15.08.2021
В Челябинскую область поступило 36,5 тысячи доз вакцин от ковида
15.08.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 80 тысяч
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021