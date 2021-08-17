В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 384 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 381 инфицированный, прирост – 0,8%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 80 тысяч 764 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 278 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 280). С начала пандемии 70 тысяч 410 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 20 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (днем ранее также 20). С начала пандемии умерло три тысячи 700 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 441 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 612 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 526 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.