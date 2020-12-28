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В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов

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В Челябинской области за сутки скончалось 15 пациентов с ковидом из семи муниципалитетов

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У девяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались восемь мужчин и семеро женщин из Копейского, Магнитогорского и Челябинского городских округов, а также Коркинского, Красноармейского, Нязепетровского и Троицкого муниципальных районов. Возраст умерших от 41 до 91 года. С начала пандемии умерло 1257 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии умерли 41-летний мужчина из Троицкого района, 60-летний мужчина из Нязепетровского района, 64-летний мужчина из Коркино, 87-летняя женщина из Красноармейского района и пятеро жителей Челябинска – трое женщин в возрасте 72, 78 и 83 лет и двое мужчин в возрасте 60 лет и 91 год.

Кроме того, в Челябинске скончались еще четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 57-летней женщины стала ВИЧ-инфекция, 65-летней женщины - цирроз печени и портальная гипертензия, 69-летней женщины - сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз, 91-летнего мужчины - злокачественное новообразование.

В Магнитогорске также зарегистрирована смерть 61-летнего мужчины. Причина - очаговый пневмосклероз и гипертоническая болезнь, а ковид был сопутствующим заболеванием.

В Копейске умер 72-летний мужчина. Причина – хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни одной тысячи 257 пациентов в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 516 человек умерли от ковидной пневмонии, 741 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 55 тысяч 265 пациентов с коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 487 летальных случая (накануне – 552).

В УрФО зарегистрировано три тысячи 925 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – три тысячи 184. В Свердловской области – 1457, в Ханты-Мансийском автономном округе – 529, в Челябинской области – 516 (всего умерло 1257 пациентов с ковидом), в Ямало-Ненецком автономном округе – 325, в Тюменской области – 193, в Курганской – 164.