В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – восемь человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 714 жителей. Из них одна тысяча 516 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 198 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Накануне выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (97 новых инфицированных). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 517 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело и выписано из больницы 98 человек (днем ранее – 132). С начала пандемии 55 тысяч 966 заболевших ковидом жителей сумели справиться с болезнью.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 795 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 806 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.