В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три сулчая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин и четверо женщин из Челябинска, Миасса, Чебаркуля и Уйского района. С начала пандемии умерло 604 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, коронавирус оборвал жизнь четырех южноуральцев – 79-летнего мужчины и 87-летней женщины из Челябинска, 71-летнего мужчины из Уйского района и 86-летней женщины из Миасса.

Кроме того, в Миассе за прошедшие сутки зарегистрирована смерть еще двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Причиной смерти 73-летней женщины стали сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, 83-летнего мужчины - атеросклеротическая болезнь сердца, лёгочно-сердечная недостаточность.

В Чебаркульском районе накануне скончалась 73-летняя женщина. Причиной ее смерти стали ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, коронавирус был сопутствующим.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 604 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 153 человека умерли от ковидной пневмонии, 451 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 25 октября в России скончалось 26 тысяч 50 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 229 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 833 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 382. В Челябинской области умерли 604 жителя с коронавирусом (153 - от ковида), в Свердловской области – 739, в Ханты-Мансийском автономном округе – 226, в Ямало-Ненецком автономном округе – 127, в Курганской – 78, в Тюменской области – 59.