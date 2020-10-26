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В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом в возрасте от 40 до 89 лет

Общество
Сегодня, 13:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четверо женщин и трое мужчин из Челябинска, Миасса, Коркинского и Увельского района. Трое умерли от ковидной пневмонии, остальные – от иных заболеваний, а коронавирус был сопутствующим. С начала пандемии умерло 611 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, коронавирус оборвал жизнь троих южноуральцев: 40-летней женщины из Увельского района, 59-летнего мужчины из Челябинска и 62-летнего мужчины из Миасса.

Кроме того, в Челябинске за прошедшие сутки зарегистрирована смерть еще двух пациентов, у которых подтвержден коронавирус. Причиной смерти 69-летней женщины стали ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов и сердечная недостаточность, 89-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь.

В Миассе зарегистрирована смерть 60-летнего мужчины. Причина - сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий.

В Коркинском районе умерла 80-летняя женщина, у которой был подтвержден ковид. Причина смерти - острый инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 611 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 156 человек умерли от ковидной пневмонии, 455 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 26 октября в России скончалось 26 тысяч 269 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 219 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 851 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 396. В Челябинской области умерли 611 жителей с коронавирусом (156 - от ковида), в Свердловской области – 743, в Ханты-Мансийском автономном округе – 229, в Ямало-Ненецком автономном округе – 127, в Курганской – 81, в Тюменской области – 60.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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