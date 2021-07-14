В Челябинской области за сутки выявлено 283 случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 283 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 281 случай, прирост – 2,2%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 69 тысяч 656 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 131 пациент, переболевших ковидом (днем ранее –123). С начала пандемии 62 тысячи 822 жителя, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 13 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 14). Причина смерти 12 пациентов - ковидная пневмония, одного – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 178 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 924 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 254 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому три тысячи 614 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 475 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.