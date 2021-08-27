В Челябинской области за сутки выявлено 378 новых заболевших ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 378 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% ниже показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 379 инфицированных, прирост – 0,5%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 84 тысячи 948 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 279 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 280). С начала пандемии 73 тысячи 569 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 23 пациентов с коронавирусной инфекцией (днем ранее – 23). С начала пандемии умерло три тысячи 920 жителей с ковидом. Из них две тысячи 661 человек - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 417 пациентов с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 341 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.