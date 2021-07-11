В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки число вновь заболевших составило 267 человек (сутками ранее было 263).

Как сообщает региональный минздрав, в настоящее время число больных ковидом на Южном Урале составляет три тысячи 180 человек. Всего с начала пандемии было подтверждено 68 тысяч 817 случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки в Челябинской области умерло 14 пациентов с ковидом (сутками ранее скончалось 13 человек): от COVID-19 - 12 человек, от других причин - два.

По данным министерства здравоохранения региона, выписаны из больниц за последние сутки 111 южноуральцев, перенесших ковид. В общей сложности с начала пандемии выздоровели и покинули стены лечебных учреждений 62 тысячи 456 пациентов.

Всего за время эпидемии в Челябинской области было проведено два миллиона 617 тысяч 544 исследование на ковид. За прошедшие сутки сделано 13 тысяч 743 теста.