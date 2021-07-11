11.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
11.07.2021
В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти
11.07.2021
Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное
11.07.2021
Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления
11.07.2021
В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия
11.07.2021
Южноуральцев предупреждают о грозах, ливнях и граде
В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти
10.07.2021
В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек
08.07.2021
Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19
08.07.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 68 тысяч
08.07.2021
В Челябинской области долгие встречи с осужденными разрешат только гостям со справкой об отсутствии ковида
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021