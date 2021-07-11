В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для о
11.07.2021

В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что выплаты единовременной помощи пострад
10.07.2021

Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня на житейском перекрёстке мы увидим двух влюблённых. Они встретились на нём сорок  ле
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
10.07.2021

«А счастье было так возможно…»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация на юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют лесные пожары, по-прежнему очень
10.07.2021

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) остается непростой. Возгора
09.07.2021

Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

В пострадавших от огня поселениях Челябинской области начала работу спецкомиссиия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.07.2021

Южноуральцев предупреждают о грозах, ливнях и граде
Общество
11.07.2021 22:53

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки число вновь заболевших составило 267 человек (сутками ранее было 263).

Как сообщает региональный минздрав, в настоящее время число больных ковидом на Южном Урале составляет три тысячи 180 человек. Всего с начала пандемии было подтверждено 68 тысяч 817 случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки в Челябинской области умерло 14 пациентов с ковидом (сутками ранее скончалось 13 человек): от COVID-19 - 12 человек, от других причин - два.

По данным министерства здравоохранения региона, выписаны из больниц за последние сутки 111 южноуральцев, перенесших ковид. В общей сложности с начала пандемии выздоровели и покинули стены лечебных учреждений 62 тысячи 456 пациентов.

Всего за время эпидемии в Челябинской области было проведено два миллиона 617 тысяч 544 исследование на ковид. За прошедшие сутки сделано 13 тысяч 743 теста.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера открыт благотворительный счет для о
11.07.2021

В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что выплаты единовременной помощи пострад
10.07.2021

Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня на житейском перекрёстке мы увидим двух влюблённых. Они встретились на нём сорок  ле
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На житейских перекрестках
10.07.2021

«А счастье было так возможно…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация на юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют лесные пожары, по-прежнему очень
10.07.2021

Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.07.2021

В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек
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В Копейском городском округе (Челябинская область) скорая помощь отказалась везти в Челябинский п
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