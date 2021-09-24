В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 825 классов, по ковиду - 17

В Челябинской области за сутки еще 72 класса отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), прирост по сравнению с предыдущим днем - 9,6%.

«На карантин по ОРВИ закрыты 825 класса в 218 школах области», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В четверг, 23 сентября, не учились учащиеся 753 классов в 199 школах.

Увеличилось и число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 24 школы, преимущественно сельские в 15 территориях области», - уточнили в ведомстве. Накануне временно приостановили очное обучение 22 школы.

В дошкольных учреждениях по-прежнему ни одна группа не закрыта по причине острой респираторной вирусной инфекции.

Кроме того, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 7 школах региона 17 классов не обучаются в стенах школы. Это классы в школах Южноуральска и Снежинска», - рассказали в минобрнауки. В четверг не учились из-за ковида ученики 13 классов в восьми школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 19 групп (днем ранее - 17 групп).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 67 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.