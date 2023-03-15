В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах

В Челябинской области приостановлен учебный процесс в трех классах в трех школах в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на 13 марта 2023 года учебный процесс приостановлен в трех классах трех общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Две недели назад на карантине были 89 классов в 47 общеобразовательных организациях и полностью две школы.

Как уже сообщало агентство, сразу после новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста снизился. Но затем постепенно число заболевших стало расти. Сейчас число заболевших вновь снижается.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной с тенденцией к снижению.

За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет снизилось на 22%. Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.