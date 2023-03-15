15.03.2023
В УПИ подвели итоги творческого конкурса «ZOV»
15.03.2023
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
15.03.2023
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог
15.03.2023
В колонию Кыштыма приятель заключенного пытался пронести мефедрон в плавленом сыре
15.03.2023
Челябинский театр впервые ставит балет «Раймонда»
15.03.2023
Южноуральские коровы стали давать больше молока
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ три класса в трех школах
15.03.2023
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог
28.02.2023
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные
21.02.2023
Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области превышен на 28,3%
21.02.2023
В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023