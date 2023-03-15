Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых южноуральцев превышает эпидпорог

В Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжает оставаться неблагополучной с тенденцией к снижению, отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе уменьшилась на 23,2% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой (неделей ранее снижение было на 33%). «Снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ произошло в связи с уменьшением обращаемости в медицинские организации в выходные и праздничные дни», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость среди взрослых уменьшилась 10на 25,7% (неделей ранее - на 30,6%), среди детей 7-14 лет снизилась на 22% ( ранее - на 38,7%), среди детей 3-6 лет – на 22,8% (неделей ранее -на 33,4%), детей до трех лет – га 17,6% (было - на 26,1%).

В целом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 15,2% (неделей ранее – ниже на 12,5%). При этом среди взрослого населения уровень заболеваемости выше эпидпорога на 26,2%, среди детей – ниже порогового значения по всем возрастным группам.